Trovati con 400 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti: arrestati

TORCHIAROLO – Un 50enne di Torchiarolo, Saverio Renna, è stato arrestato insieme al 27enne Orazio Ruggiero di Lecce, dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia del capoluogo salentino, per detenzione di armi clandestine e di stupefacenti.

I due sono stati sorpresi dai militari in un garage posto nel seminterrato di un condominio a Lecce con 433 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi, materiale confezionamento, 4195 euro in contanti e una pistola “Zastava” cal. 6,35 con 80 cartucce.

I carabinieri hanno fatto irruzione nel garage perché insospettitisi da alcuni rumori provenire dal suo interno: i due stavano impacchettando con nastro adesivo scatole di cartone. Da quanto accertato il garage era utilizzato come luogo di taglio e confezionamento dello stupefacente.

