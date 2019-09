In piazza con sei dosi di cocaina nascoste nei pantaloni: arrestato

BRINDISI - I carabinieri della Sezione radiomobile di Brindisi hanno arrestato un 49enne del luogo per detenzione al fine di spaccio di stupefacente. L’uomo è stato fermato a piedi in piazza Mantegna e sottoposto a perquisizione personale: nelle tasche dei pantaloni sono state trovate sei dosi di “cocaina”, per complessivi 6,12 grammi, nonché un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale finalizzato al confezionamento delle dosi.