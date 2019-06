Trovate dosi di cocaina nascoste nei contenitori del “Vivinc": un arresto

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Nasconde dosi di cocaina nel contenitore del “Vivinc” e lo occulta sotto a una pietra: tutto sotto gli occhi dei carabinieri. E’ così che il 47enne di San Pancrazio Salentino, Pasquale Cozza, è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, avevano predisposto un servizio di osservazione nei confronti del 47enne, già noto per fatti analoghi e ancora sospettato di traffici illeciti. Avevano notato movimenti sospetti in una campagna alla periferia del paese.

Cozza è stato colto in flagranza di reato: durante uno sei servizi di appostamento i carabinieri lo hanno notato mentre nascondeva qualcosa sotto a un masso, in aperta campagna raggiunta a bordo della sua Fiat Punto. Subito aver messo qualcosa sotto la pietra è ripartito. I militari hanno subito controllato il punto esatto dove il 47enne si era fermato: sollevando il masso hanno trovato 3 contenitori del “Vivinc” con all’interno complessivamente 22 dosi di cocaina, confezionata in “cipollotti” nastrati all’estremità con nastro isolante di colore nero.

I militari quindi hanno allertato la pattuglia di pedinamento che ha agganciato e fermato Cozza che è stato condotto in caserma e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, che ha dato, però, esito negativo. La perquisizione domiciliare, invece, ha dato esito positivo: in casa sono stati trovati due rotoli di nastro isolante di colore nero, dello stesso tipo di quello utilizzato per chiudere i “cipollotti”, nonché una forbice e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

