Controlli anti contagio: un giovane sorpreso con hascisc e marijuana

MESAGNE – Se ne andava in giro in auto, insieme ad altre tre persone. Già questa, di per sé, costituiva una violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dal governo. Ma oltre alla denuncia per violazione delle ordinanze, un 24enne residente a Casalmaggiore (Cremona) e domiciliato a Mesagne, è stato trovato anche in possesso di oltre 30 grammi di droga, fra hascisc e marijuana.

Il giovane è stato fermato nella giornata di ieri (martedì 24 marzo) dai carabinieri della stazione di Mesagne, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati a punire i trasgressori delle ordinanze governative.

I militari, insospettiti dalla presenza di quattro persone a bordo dell’auto, hanno perquisito il conducente, trovandolo in possesso di un involucro contenente 24 grammi di hashish e un involucro sottovuoto, contenente 7,3 grammi di marijuana, che lo stesso aveva occultato negli slip, nonché un bilancino di precisone, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato e subito dopo rimesso in libertà. I suoi tre amici, invece, sono stati denunciati per violazione delle misure anti contagio.

