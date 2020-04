Ai domiciliari durante controllo getta la droga nel water: arrestato per spaccio

MESAGNE – Ai domiciliari per reati legati allo spaccio, trovato con droga in casa. Nuovo arresto per il 45enne mesagnese Davide Guido Stranieri, di Mesagne domiciliato a Tuturano. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante il controllo eseguito presso la sua abitazione, dai carabinieri della stazionei di Mesagne, ha gettato velocemente nel water sostanza stupefacente e azionato ripetutamente lo scarico. Successivamente ha consegnato spontaneamente 3 involucri di marijuana per un peso di 7 grammi che aveva nascosto in un contenitore di cartone per il tabacco, posato su una mensola della cucina.

Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 3 dosi di hashish per complessivi 4.3 grammi, occultati nel soggiorno e 10 dosi di marijuana, per complessivi 16 grammi, recuperati dal tombino di scarico del bagno. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 45enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

L’11 novembre scorso, nel corso di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di 306 grammi di marijuana, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente.