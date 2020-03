Sorpreso con 32 grammi di eroina: chiesta la revoca del reddito di cittadinanza

OSTUNI –Sorpreso con 32 grammi di eroina in casa, rischia di perdere il reddito di cittadinanza. Il 55enne Francesco Flore, di Ostuni, è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione della Città Bianca. I militari si sono recati presso la sua abitazione, recuperando 32 grammi di eroina suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Non solo. I carabinieri hanno anche chiesto la revoca, a carico del 55enne, del reddito di cittadinanza.