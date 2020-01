Droga e soldi di dubbia provenienza nella camera da letto: un arresto

LATIANO – Nascondeva in camera da letto 20 grammi di marijuana. E’ stato arrestato e subito rilasciato un 46enne originario di Mesagne, residente a Latiano. L’uomo nel pomeriggio di ieri (martedì 21 gennaio) ha ricevuto la visita dei carabinieri della stazione di Latiano, che hanno sottoposto l’abitazione a perquisizione. I militari hanno ritrovato 20 grammi di marijuana, 240 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, concluse le formalità di rito, è tornato libero.