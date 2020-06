Si introduce in un garage per rubare bici da corsa: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA – Arrestato per tentata rapina impropria dai carabinieri del Norm di Francavilla Fontana un uomo di 48 anni del luogo, che la scorsa notte si era introdotto nel garage di una abitazione, per rubare una bicicletta da corsa. Il proprietario però ha udito rumori sospetti ed ha colto sul fatto l’autore dell’intrusione, il quale stava già calando la bici oltre la recinzione della casa. In quel frangente, il 48enne ha minacciato di morte la vittima, e il reato da tentato furto aggravato è diventato una circostanza di tentata rapina impropria. L’autore, su decisione del pm di turno, è stato rimesso a piede libero ma dovrà subire un processo.

