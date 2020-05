Cocaina nella camera da letto: i carabinieri trovano il nascondiglio

CAROVIGNO – Nascondeva all’interno della camera da letto 26 grammi di cocaina. Il 36enne Vincenzo Monna, di Carovigno, già coinvolto nell’operazione Bronx, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Carovigno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto ai domiciliari, ha ricevuto nella giornata di ieri (venerdì 15 maggio) la visita dei militari. Oltre alla droga, è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

