“E’ arrivato l’arrotino”, ma non è in regola: denunciato

BRINDISI – Un 36enne di Reggio Calabria residente in provincia di Siracusa è stato denunciato per esercizio abusivo del mestiere girovago di “arrotino”, senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge, impiegando nella circostanza il figlio minore quattordicenne.

L’uomo è incappato in un servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro. E’ stato fermato a bordo di un’Alfa 147 mentre con il megafono pubblicizzava la sua attività ambulante di arrotino (professione artigiana che consiste nella molatura o affilatura delle lame).

Gli è stata richiesta l’esibizione della documentazione prevista per l’esercizio in forma ambulante di tale attività: ma ne era sprovvisto. Da approfonditi accertamenti è emerso che è gravato da numerose vicende di natura penale, per reati contro la persona e il patrimonio. Per le violazioni commesse è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, nonché per l’emissione del Foglio di via Obbligatorio dal comune di Brindisi.