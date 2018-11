"Ascensore del Comune fuori uso da otto giorni"

BRINDISI - Ascensore fuori servizio a Palazzo di città: lo dice la scritta in stampatello su un foglietto di carta attaccato alle porte che non si aprono da una settimana. "Sono esattamente otto giorni che siamo in queste condizioni", dice Pino Roma, dipendente comunale e rappresentante della sigla sindacale Uil.

"Abbiamo segnalato per tempo a chi di dovere la situazione, ma ad oggi nulla è cambiato: come si vede l'ascensore ancora non funziona", aggiunge il sindacalista. "A quanto pare, alla base del guasto, ci sarebbe un problema al motore, ma fino a quando il Comune non disporrà la manutenzione, restano le ipotesi ma soprattutto restano i disagi sia per gli stessi impiegati di Palazzo di città, che per gli utenti".

"Sono otto giorni che i disabili, gli anziani, le mamme con i passeggini e quanti hanno difficoltà di deambulazione sono costretti a salire e scendere le scale a piedi, a meno che non trovano qualcuno di buona volontà che raggiunge gli uffici dei piani superiori al posto loro. Per quanto tempo ancora l'ascensore resterà fuori servizio?".