Ascensore rotto, vigili del fuoco aiutano disabile a scendere

BRINDISI - Ascensore fuori servizio in una palazzina popolare del quartiere Sant'Elia. Di nuovo. Un incubo per una donna disabile che vive in un appartamento al quarto piano, costretta a chiedere aiuto ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi: sono intervenuti questa mattina per consentirle di scendere e torneranno più tardi quando rientreà a casa.

Non è la prima volta che si verifica tale problematica. I vigili del fuoco, in ogni caso, sono prontamente intervenuti. Ma occorre risolvere il problema facendosi carico del costo per la riparazione necessaria in modo tale da restituire l'ascensore in perfetto funzionamento al condominio. E la libertà di movimento a chi, purtroppo, vive la disabilità.