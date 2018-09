Case popolari, finanziamenti per 678mila euro a Mesagne

MESAGNE - La Regione Puglia ha concesso un finanziamento di circa 678mila euro al Comune di Mesagne per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà dell'Amministrazione, destinati ad edilizia residenziale pubblica. Il finanziamento segue una specifica istanza ed una progettazione interna presentata a fine agosto 2015 dalla Giunta Molfetta allora in carica.

Gli interventi riguardano gli immobili in via Geofilo, 34; piazzetta dei Coronei, 36; Vico DeMitri, 10; via A. Profilo, 9; via Carducci; via Marantonio Catiniano, 58/b e via G. Falcone, 18. Anche Arca Sud Puglia (ex Iacp) ha ricevuto un corposo finanziamento per intervenire sul patrimonio edilizio di sua proprietà insistente nel Comune di Mesagne, dove pure risiedono nuclei familiari insediati secondo la graduatoria predisposta dal Comune.