Chiuso sulla costa ristorante avviato senza autorizzazione comunale

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, congiuntamente ai militari del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e con l’ausilio dei medici veterinari dell’Asl di Brindisi, hanno effettuato una serie di controlli in attività ristorative della costa brindisina. Nel corso delle verifiche, hanno accertato che un bar ristorante era stato avviato in assenza di registrazione all’autorità sanitaria e che la Scia (Segnalazione certificata inizio attività) presentata al Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune interessato per l’apertura dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, era stata rigettata per problematiche connesse alla destinazione d’uso dei locali e dei requisiti inerenti l’agibilità. I dirigenti veterinari intervenuti hanno disposto la sospensione immediata dell’attività alimentare svolta nei locali ispezionati e la chiusura dell’esercizio. Contestualmente con il personale veterinario i militari hanno proceduto al sequestro cautelativo sanitario di 396 chili di molluschi bivalvi (cozze nere, vongole ed ostriche), al fine di accertarne l’idoneità al consumo umano. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 2.500 euro, mentre il valore della struttura è di 500.000 euro.