Assalto a un mobilificio: corriere minacciato da tre banditi armati

FRANCAVILLA FONTANA – Rapinatori in azione in pieno giorno a Francavilla Fontana. Tre banditi armati di pistola hanno assaltato il deposito del noto mobilificio “Magrì Arreda”, situato sulla strada per Grottaglie. E’ successo intorno alle ore 11 di oggi (domenica 23 dicembre), antivigilia di Natale. Da quanto appreso, i malfattori, tutti con volto coperto da passamontagna, hanno fermato un corriere che rientrava dopo aver effettuato delle consegne e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare assegni e banconote.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta, che indagano per risalire ai responsabili del reato. Il bottino è da quantificare. Si tratta della seconda rapina messa a segno nel giro di poche ore in provincia di Brindisi, dopo quella in abitazione ai danni di due coniugi di Oria.