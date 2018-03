Rapina a pochi passi dalla caserma: in azione un bandito armato

Per nulla scoraggiato dalla pioggia battente, un bandito armato di pistola, con volto coperto parzialmente da una bandana, ha assaltato intorno alle ore 19,45 di oggi (25 marzo) il bar Farenight situato in via De Carpentieri, nei pressi di porta Mesagne, a un centinaio di metri dalla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi.

Il bottino è pari a 300 euro. Si è dileguato a piedi verso il sottopasso che porta in via Appia. Sul posto una pattuglia dell'Arma. Il bandito, da quanto appreso, si esprimeva con accento brindisino.