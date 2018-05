Assalto all'area di servizio: immobilizzato il benzinaio, è candidato consigliere

TORRE SANTA SUSANNA – Gli hanno legato mani e piedi dopo avergli puntato una pistola in faccia. Una cruenta rapina è stata perpetrata all’alba di oggi (21 maggio) ai danni del titolare della stazione di benzina Agip situata sulla via per Erchie, nel centro abitato di Torre Santa Susanna. Si tratta di Angelo Polito, candidato al consiglio comunale di Torre fra le file del Movimento 5 stelle.

L’area di servizio è stata assaltata da due banditi armati di pistola. Dopo aver immobilizzato la vittima con del nastro adesivo, i delinquenti si sono impossessati dell’incasso, di numerose stecche di sigarette, di vari articoli da banco e sono fuggiti a bordo della macchina del titolare, imboccando la via per Erchie.

Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e i militari della locale stazione. Una nota di ricerca dei rapinatori è stata diramata anche alle compagnie limitrofe. In tarda mattinata i militari hanno rinvenuto la macchina del benzinaio. Le ricerche dei malviventi sono ancora in corso.