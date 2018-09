Assalto armato alle Poste: esplosi colpi di fucile contro il capo del commissariato

Articolo in aggiornamento continuo

OSTUNI – Terrore allo stato puro intorno alle 10.30 di oggi, sabato 1 settembre, in corso Mazzini, in pieno centro a Ostuni dove un commando armato ha tentato una rapina nell’ufficio postale, esplodendo tre colpi di fucile contro il capo del locale commissariato di polizia di Gianni Albano intervenuto all'esterno per bloccarli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I banditi sono dovuti fuggire a mani vuote.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la banda composta da cinque individui ha raggiunto l’ufficio postale a bordo di un’Alfa Giulietta lasciata di traverso per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, un portavalori aveva appena scaricato due valigie piene di soldi. Due banditi sono entrati dentro, gli altri tre sono rimasti fuori con un fucile calibro 12 puntato contro la gente presente sul corso.

Nel giro di pochi minuti sul posto si sono recati alcuni poliziotti anche fuori servizio, compreso il commissario capo Albano che si trovava nelle vicinanze insieme alla famiglia: ha estratto la pistola intimando loro di fermarsi. Uno dei banditi gli ha puntato il fucile contro aprendo il fuoco. Per fortuna il commissario è riuscito a schivare i colpi tra il terrore generale. La posta era piena di clienti e anche il corso era pieno di gente. I due malviventi entrati nell’ufficio non sono riusciti a portare a termine il colpo anche per l’attivazione del sistema antirapina che ha bloccato gli accessi e le stesse valigie piene di soldi. Da quanto si apprende, infatti, il denaro una volta depositato dal portavalori finisce in un box di vetro il cui accesso si chiude subito dopo il deposito. Non c'è modo, insomma di prelevarlo dall'esterno.

La banda è fuggita a bordo di un furgone Ducato di colore bianco, giunto sul posto nel giro di pochi secondi, seminando chiodi a tre punte sull’asfalto.

Molta gente è sotto shock. I colpi di fucile contro il vice questore sono stati esplosi a una distanza di circa cento metri, il pallettoni avrebbero potuto colpire chiunque. L’azione criminosa si è svolta in così breve tempo che gli avventori del centro non hanno fatto in tempo a rendersi conto di quello che stava accadendo per mettersi al riparo. Sul posto sono state inviate anche ambulanze del 118.

Al vaglio dei poliziotti tutte le telecamere installate nella zona comprese quelle presenti lungo la via di fuga dei malfattori.

