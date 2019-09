Assalto armato in casa, premiati i carabinieri che arrestarono gli autori

FASANO - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris ha conferito un "compiacimento" al capitano Daniele Boaglio, al sottotenente Gerardo Manzolillo, al luogotenente Pietro Pugliese ai marescialli maggiori Christian Turco e Francesco Guarnieri, della compagnia di Fasano, per la brillante operazione che ha permesso di arrestare i responsabili dell'assalto armato che la sera del 2 agosto scorso seminò panico tra i cittadini

La motivazione del “compiacimento” tributato ai militari

“A seguito di efferata spedizione punitiva ai danni di un nucleo familiare del luogo, avviavano senza risparmio di energie immediate indagini, che nel volgere di 42 ore, ne permettevano di individuare i quattro autori, tre nel frattempo datisi alla macchia, e di eseguire nei loro confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio, danneggiamento seguito da incendio, rissa, violazione di domicilio, rapina aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento in concorso e porto abusivo di arma comune da sparo e proiettili. L’operazione si concludeva con il rintraccio dei tre prevenuti, localizzati in remoto casolare di campagna , da dove essi cercavano di sottrarsi alla cattura , opponendo attiva resistenza, e il sequestro di una pistola con matricola e marca abrase e di sostanza stupefacente, per la quale essi sono stati anche arrestati in flagranza di reato".