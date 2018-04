Assalto con autocarro rubato alla Tamoil: banditi in fuga a mani vuote

TUTURANO – Hanno quasi demolito una colonnina dell’impianto self service, ma sono fuggiti a mani vuote. E’ andata male ai malviventi che la notte fra Pasqua e Pasquetta (1-2 aprile) hanno assaltato, a bordo di un autocarro Fiat Iveco daily rubato, il distributore di benzina Tamoil situato in via Stazione, alle porte di Tuturano.

I banditi, da quanto appreso, sono entrati in azione intorno alle ore 3. Utilizzando il mezzo pesante come ariete, hanno tentato di abbattere la colonnina in cui si inseriscono le banconote. Ma questa, nonostante i ripetuti tentativi di sfondamento, ha retto.

Dopo qualche minuto, nel timore che le forze dell’ordine potessero intervenire da un momento all’altro, i delinquenti hanno abbandonato sul posto l’Iveco e sono presumibilmente fuggiti a bordo di un’auto. A stretto giro si sono recati sul posto i carabinieri della stazione di Tuturano. Dagli accertamenti effettuati successivamente, è emerso che l’Iveco era stato rubato poche ore prima per le vie di Cellino San Marco. Il mezzo, rimosso con un carro attrezzi, si trova sotto sequestro presso il deposito della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.

I danni riportati dall’area di servizio sono ingenti.