Assalto di api in piazza Stano: i residenti si chiudono in casa

Uno sciame d’api ha invaso stamani (28 aprile) piazza Stano, al rione Paradiso, creando grande apprensione fra i residenti. Uno di questi ha ripreso la scena con uno smartphone.

Come si vede, le api sono migliaia. La gente si è chiusa in casa nel timore di essere punta. Dall’inizio della Primavera, del resto, scene di questo tipo non sono una rarità nel centro cittadino. Basti pensare che ogni giorno le sale operative dei vigili del fuoco e della polizia locale ricevono decine di richieste di intervento per la rimozione di alveari. Il lavoro per gli apicoltori, insomma, in questo periodo dell’anno, non manca.