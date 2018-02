Assalto in tabaccheria: padre e due figli arrestati dopo lungo inseguimento

BRINDISI – Sono stati arrestati i presunti autori della rapina perpetrata intorno alle ore 20 di giovedì (22 febbraio) ai danni della tabaccheria di via Bezzecca, al rione Santa Chiara. Si ratta di un padre e dei suoi due figli, tutti di Tuturano.

Questi sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi e dell’Aliquota di Pronto intervento al culmine di un rocambolesco inseguimento che si è protratto per una decina di chilometri sia per le strade del centro che in periferia. Alla fine i fuggitivi, a bordo di una Fiat Punto rubata, sono stati bloccati in un canalone che costeggia la strada provinciale 81, in direzione Mesagne.

I tre hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale armati di coltello e pistola, impossessandosi di una macchinetta cambia soldi davanti agli occhi di alcuni clienti. Seguono aggiornamenti