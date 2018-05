Assalto nella notte a distributore di carburanti e sportello bancomat

CEGLIE MESSAPICA – Banditi scatenati nella notte a Ceglie Messapica: assaltati distributore di carburanti e sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese. La stazione di servizio presa di mira (Eni) si trova sulla strada per Francavilla fontana, è stata portata via la macchinetta cambia soldi.

Alle 3.50 di oggi, sabato 19 maggio, un boato ha svegliato i residenti di via San Rocco dove ha sede la filiale della Banca Popolare Pugliese. È stato fatto saltare in aria, probabilmente con la solita tecnica del gas, lo sportello di erogazione automatica di denaro. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere installate nella zona.

Gallery