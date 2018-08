Assessorato itinerante, Covolo fa tappa nel quartiere Perrino

BRINDISI – Zaino in spalla, dentro computer, block-notes, penne e telefonino. L’assessore Roberto Covolo è pronto ad approdare nel quartiere Perrino di Brindisi, in piazza Bartolo Longo: farà tappa il 27 agosto ed eleggerà il suo domicilio, in qualità di amministratore, sino al 31.

L’assessorato itinerante

In veste di titolare delle deleghe alla Programmazione economica e alle politiche giovanili, Covolo continua a spostarsi. C’è persino chi lo chiama globetrotter perché “viaggia” sempre. “Viaggio nella città”, lo definisce il componente della Giunta, nominato dal sindaco Riccardo Rossi come tecnico. Non è politico. E in effetti i “politici” arrivati a Palazzo di città mai hanno avviato la conoscenza diretta della città, quella che arriva dalle strette di mano e dall’incontro di voci e occhi pronti a raccontare storie e a denunciare quel che non va.

La tappa

Il suo viaggio nel rione Perrino arriva dopo la permanenza nel quartiere Paradiso, un’altra zona ritenuta difficile, tenuto conto delle criticità economico-sociali. A comunicare che sarà a disposizione di tutti i cittadini, anche questa volta, è lo stesso Covolo. Ha fatto appello ai “ragazzi, alle associazioni e agli operatori sociali, culturali ed economici” del rione.

I contatti

E’ pronto ad ascoltare e a osservare. Per prendere contatti o comunicare proposte, iniziative oppure per segnalare problemi e denunciare criticità è possibile telefonare al numero 345-7005858 o scrivere una mail all’indirizzo roberto.covolo@comune.brindisi.it. Risponde l’assessore, temporaneamente assente da Palazzo di città per giusta causa: sopralluoghi nei quartieri. Chi, invece, intendere parlare vis à vis, può trovarlo in piazza Bartolo Longo. Provare, per credere: lo ha già fatto nel quartiere Paradiso agli inizi del mese.