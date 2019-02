Psicologia, salute, musica, pittura e pasticceria per i soci di 50& Più

BRINDISI – Ai corsi di inglese e francese, alle lezioni di ballo si aggiungono quelle di pittura e pasticceria, i consigli di psicologia e salute, oltre agli appuntamenti con la storia locale, per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi.

Il programma del mese di febbraio 2019, parte domani, martedì 5 con la “Danza attorno al mondo-The swing tree”, a cura di Silvana Libardo. L’appuntamento di domani, così come tutti gli altri, avrà inizio alle 18 e si svolgerà nella sede dell’associazione in via Fulvia 193.

Giovedì 7 febbraio, presentazione del corso di pittura e disegno, a cura di Francesca Palmisano. Lunedì 11 corso di pasticceria, con lezione su mandorle caramellate e pan di spagna. Martedì 12 incontro con il segretario provinciale dell’associazione 50&Più.

Il ciclo di appuntamenti dedicati alla psicologia del benessere riprende giovedì 14 febbraio con la psicologa e psicoterapeuta Filomena Maffullo. Tema dell’incontro: “Qual è il ruolo della vita affettiva emotiva e psichica nella terza età”.

Martedì 19 febbraio, cineforum, con la visione del corto dal tiolo “Il circo della farfalla”. A seguire ci sarà un dibattito moderato da Piero Palazzo. Giovedì 21 febbraio, ritorna l’itinerario nella Brindisi medioevale con Giacomo Carito, tra suggestioni, persistenze e interpretazioni. Martedì 26 febbraio, corso di primo soccorso e disostruzioni delle vie respiratorie con Giuseppe Mitrotta. Giovedì 28 febbraio, infine, per il ciclo “Le verità nascoste nel carrello della spesa”, appuntamento con il naturopata Sergio Peschiulli.

Le lezioni ballo si svolgeranno ogni martedì e venerdì alle 11; quelle di inglese tutti i mercoledì alle 18 e quelle di francese tutti i venerdì alle 16. Il torneo di burraco resta confermato la domenica, con inizio previsto alle 17.

Per avere ulteriori informazioni sulle attività svolte a Brindisi dall’associazione 50&Più, presieduta da Piera Dell’Anna, è possibile telefonare ai numeri 0831-524187 e 347-7889556 oppure visitare il sito www.50epiu.it/brindisi o la pagina Facebook 50&più Brindisi.