Associazione 50&Più, tutti gli appuntamenti per il nuovo anno

BRINDISI - Corsi di inglese e francese, lezioni di ballo e pasticceria, storia e racconti di Brindisi: ripartono gli appuntamenti per i soci dell’associazione 50&Più, per i quali il 2019 sarà un anno ricco di iniziative.

Il mese di gennaio parte in musica l’8 gennaio, alle 18, nella sede in via Fulvia 193, a Brindisi, con atmosfere, echi e sonorità dal mondo. La presentazione è a cura di Silvana Libardo. Giovedì 10, serata autogestita. Lunedì 14 gennaio alle 10,30 lezioni di pasticceria su “pasta frolla e dintorni”, con Patrizia, mentre martedì alle 18 spazio alle poesie in vernacolo con Giovanni Carbonella.

Giovedì 17 gennaio, alle 18, appuntamento con il naturopata Sergio Peschiulli per scoprire le “verità nascoste nel carrello della spesa” per la preparazione del pranzo. Martedì 22 gennaio, sempre con inizio alle 18, itinerario nella Brindisi romana con Giacomo Carito.

Giovedì 24 gennaio, alle 18, cineforum per non dimenticare l’olocausto, “La signora dello zoo di Varsavia”, per la regia di Niki Caro.

Martedì 29 gennaio, alle 18, per il ciclo dedicato alla salute, “Aneurismi dell’aorta, storia naturale, prevenzione e trattamento”, a cura di Gabriele Maritati, medico di chirurgia vascolare dell’ospedale Perrino di Brindisi. Sempre il 29, alle 10, Guido Capoccia, segretario dell’associazione 50&Più illustrerà gli effetti della legge di stabilità sulle pensioni.

Restano confermati gli appuntamenti settimanali: torneo di burraco la domenica alle 17, il corso di ballo il martedì e il venerdì alle 10. A gennaio, inoltre, riprendono i corsi di inglese con lezioni il 16, il 23 e il 30, alle ore 18, e i corsi di francese con lezioni l’11, il 18 e il 25 alle ore 16.

Per avere ulteriori informazioni sulle attività organizzate dall’associazione, presieduta da Piera Dell’Anna, è possibile telefonare ai numeri: 0831/524187 e 347/7889556. Facebook 50&piùBrindisi, sito internet www.50epiu.it/brindisi.