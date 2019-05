Storia, inglese, francese yoga e disegno per i soci di 50&Più

BRINDISI – Ricco di lezioni il calendario del mese di maggio per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi: ci sono una serie di appuntamenti in programma nella sede di via Appia, 159/C, dalle lezioni di inglese e francese, a quelle di disegno e yoga, agli incontri dedicati alla storia e all’attualità.

Ieri pomeriggio, Giacomo Carito ha proseguito il viaggio nella Brindisi medioevale tra suggestioni, persistenze e interpretazioni. Lunedì 6 maggio, alle 18, corso di pasticceria, per imparare tutti i segreti della pasta di mandorle. Martedì 7, sempre alle 18, incontro con la tradizione, affidato ad Antonio Caputo: “Quando la vita si svolgeva tra superstizioni e credenze popolari”.

Giovedì 9 maggio, alle 17,30, appuntamento con le lezioni di cucina di Mina Esposito. Domenica 12 maggio i soci parteciperanno alla 36esima edizione di Brindisi in bicicletta.

Martedì 14 maggio, alle 18, presentazione del libro “Sposo di sangue” di Carmen Nolasco, con l’intervento di Michele Bombacigno. Giovedì 16, alle 18, spazio alla fotografia con Giuseppe Mitrotta. Martedì 21 maggio, sempre alle 18, lezione su come riciclare i rifiuti: Sarah De Cristofaro spiegherà per quale motivo i rifiuti sono una risorsa e perché vale la pena riciclare.

Il 23 maggio, alle 18, torna l’appuntamento con Sergio Peschiulli e i consigli per mangiare bene e per vivere meglio, anche in vista dell’estate. Il 28 maggio, alle 18, Gabriele D’Amely Melodia racconta Achille Campanile e la sua stralunata comicità. Giovedì 30 maggio, alle 18, l’associazione ospiterà Giovanni Carbonella, già parlamentare, per poesie in vernacolo.

Le lezioni del corso di inglese si svolgeranno alle 18, l’8 e il 22 maggio. Le lezioni di francese il 10. Il 17 e il 24 maggio alle ore 12. Quattro le lezioni previste per il corso di disegno, il 6, il 13, il 20 e il 27, con inizio alle 18. Per il corso di yoga appuntamenti il 3, il 10, il 17, il 24 e il 27, sempre alle 19.

Sono stati confermati anche per il mese di maggio i tornei di burraco, ogni domenica alle 17,30, e il corso di ballo, il martedì e il venerdì alle 11. Per avere ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione 50&Più svolte nella sede di Brindisi, è possibile telefonare ai numeri: 347-7889556 oppure 0831-524187. Facebook 50&più Brindisi