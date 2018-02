Associazione nazionale carabinieri, rinnovato il consiglio direttivo

BRINDISI - Presso la sede di via Bastioni San Giorgio della Sezione nazionale carabinieri di Brindisi, si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per tutto il quinquennio 2018 - 2023. Le consultazioni hanno visto la conferma del maresciallo Piero Benegiamo quale presidente di sezione che mantiene anche la carica di coordinatore provinciale delle sezioni dell’Arma del territorio.

Nuova composizione invece per il consiglio direttivo che vede il sottotenente Edimiro Manozzo eletto alla carica di vicepresidente e quali consiglieri il luogotenente Maurizio Apollonio, il maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Cosimo Landolfa, il maresciallo Nicola Lepore, il brigadiere capo Onofrio Petrosillo, il brigadiere capo Nicola Pendinelli, l’appuntato scelto Vittorio Rosafio ed il carabiniere Mario Carruezzo.

Segretario di sezione é stato nominato il maresciallo capo Donato De Marini. Nella circostanza, la presidenza ha confermato i consiglieri brigadiere Capo Nicola Pendinelli ed appuntato scelto Vittorio Rosafio quali referenti per il gruppo di volontariato e l’avvocato Liana Serafino quale coordinatrice del gruppo delle Benemerite.

L’associazione, che conta 350 iscritti, è particolarmente impegnata nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia, nell’ambito del volontariato con innumerevoli iniziative tra le quali l’attività di vigilanza presso le scuole in occasione dell’ingresso e l’uscita degli alunni e l’ausilio agli operatori istituzionali nelle corso di manifestazioni sportive, presenzia altresì alle varie cerimonie civili e militari. Le Benemerite, inoltre, espletano periodica raccolta di contributi volontari in favore delle fondazioni nazionali per la ricerca scientifica. L’attività del nuovo direttivo, proseguirà nel solco della tradizione assicurando la continuità delle encomiabili iniziative sociali sino ad oggi svolte.