Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti: arrestato un uomo

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce nei riguardi di Davide Picciolo 36enne di Brindisi. L’uomo deve espiare la pena di 9 anni, 1 mese e 17 giorni di reclusione per pregressi reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Reati commessi tra febbraio 2013 e il giugno 2016.

Picciolo si rese protagonista di un rocambolesco inseguimento a bordo di un’auto rubata durato circa 10 km, con una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi. L’inseguimento iniziò sulla strada statale Brindisi Taranto (il 36enne non si fermò all’Alt) e proseguì per il centro abitato della città finché l’uomo non imboccò un vicolo cieco e dovette abbandonare la macchina e proseguire la corsa a piedi per poi essere arrestato.

I carabinieri della stazione di Mesagne hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce, nei confronti di Luigi Pacciolla 42enne del luogo. A carico dell’uomo, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali dal gennaio 2018, è emerso un quadro indiziario di consistente gravità riguardo un reato contro il patrimonio commesso a Mesagne. L'Autorità Giudiziaria interessata dai carabinieri della stazione di Mesagne, ha valutato assolutamente incompatibile il comportamento tenuto dal Pacciolla con la misura alternativa dell’affidamento e ne ha disposto l’arresto. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato associato nella casa circondariale di Brindisi.