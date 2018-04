Assolto imprenditore denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere

SAN VITO DEI NORMANNI – Assolto per non aver commesso il fatto l’imprenditore 44enne di San Vito dei Normanni, G.P. che a maggio del 2015 fu denunciato a piede libero dai carabinieri per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere perché nella sua azienda agricola fu trovato un fuoristrada rubato con all’interno chiodi a quattro punte.

La sentenza di assoluzione è stata pronunciata ieri, mercoledì 19 aprile, dal giudice del Tribunale di Brindisi Barbara Nestore. A renderlo noto il difensore dell’imputato Pierluigi Carella.

Il 6 agosto del 2016 i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, trovarono, nell’azienda agricola del 44enne, sita nelle campagne sanvitesi, un furgone cassonato risultato essere stato rubato nei giorni precedenti a Cisternino. All’interno c’erano 30 chiodi artigianali a quattro punte.