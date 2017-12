Agguato a pregiudicato: muore anziana forse usata come scudo

BITONTO - Potrebbe essere stata usata come scudo umano dalla vittima designata di un agguato, avvenuto nel centro storico di Bitorno. La polizia sta cercando di chiarire se ci sia questa ipotesi dietro la molrte di una anziana donna, Anna Rosa Tarantino di 84 anni, avvenuta nella sparatoria in cui è rimasto solo ferito un giovane di 20 anni, il vero bersaglio di un commando di killer, Giuseppe Casadibari.

L'atroce episodio, che insanguina questa fine del 2017 in Puglia, è avvenuto nel grosso centro del barese tra Porta Robustina e via dei Martiri. L'anziana, è morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo di Bari, mentre il ventenne, con precedenti penali anche per droga, è ricoverato e piantonato al Policlinico del capoluogo di regione. Anna osa tarantino, secondo le prime notizie, è stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco.

Ma a Bitonto si sono registrati anche spari contro l'abitazione di un esponente di spicco della malavita locale, in via Pertini. E anche una ventina di minuti dopo l'agguato in cui ha perso la vita la 84enne, dopo circa 20 minuti dall'agguato, è stato ucciso, a colpi di pistola, un cane: l'episodio è avvenuto nei pressi della stazione dei carabinieri di Bitonto, in un quartiere ad alta densità di case popolari, dove risiedono esponenti di un altro clan. Sui due episodi indagano i carabinieri che dovranno appurare se siano collegati ai fatti di sangue avvenuti nel centro storico.