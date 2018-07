Attacco cardiaco mentre balla: rianimato da operatore 118 fuori servizio

TORRE SANTA SUSANNA – Un operatore del 118 libero dal servizio, il brindisino Piero Carlucci, e due soccorritori dell’equipe giunta poco dopo sul posto, sono riusciti a rianimare domenica sera una persona colta da un grave malore cardiocircolatorio mentre partecipava ad una festa da ballo organizzata presso la sede dell’Auser di Torre Santa Susanna.

Non appena l’uomo colto dall’attacco cardiaco si è accasciato, Piero Carlucci, autista soccorritore di lunga esperienza, è intervenuto col massaggio cardiaco riuscendo a strappare dal coma l’infortunato. Poco dopo giungeva sul posto anche un’ambulanza della postazione del 118 di Torre Santa Susanna con a bordo Francesco Dell’Atti e Tiziana D’Adamo, i quali si aggiungevano al collega di Brindisi nella manovra di rianimazione.

Il paziente è stato quindi stabilizzato mentre si attendeva anche l’auto medica di Mesagne che in quel momento era impegnata in un’altra emergenza. L’intervento è stato concluso dal trasferimento all’ospedale Perrino della persona colta da malore, e per un soffio la tragedia è stata evitata.