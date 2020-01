Attentato a Brindisi: bomba devasta l'ingresso di un bar in viale Commenda

BRINDISI - Una bomba ha devastato l'ingresso del bar Crazy Café, situato in viale Commenda 206, a Brindisi. L'ordigno è esploso intorno alle ore 4 della scorsa notte (mercoledì 22 gennaio). Il boato è stato sentito nel raggio di centinaia di metri, interrompendo il sonno di numerosi residenti della zona. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i poliziotti.

E' stato necessario tagliare la saracinesca per accedere all'attività commerciale. La porzione di marciapiede antistante al negozio era disseminata di detriti. La deflagrazione ha infatti divelto le lastre di marmo che si trovavano al lato della porta di ingresso. Pezzi di pietra sono finiti sullo spartiraffico. All'interno, l'onda d'urto ha rovesciato sedie e tavoli, danneggiando la mobilia e suppelletili.

I rilievi sono andati avanti fino alle prime luci di oggi, con l'ausilio della Scientifica e degli Artificieri, al lavoro per risalire al tipo di ordigno, presumibilmente piazzato davanti alla saracinesca. Il movente del grave attentato è da appurare. Il bar non è dotato di telecamere. Le forze dell'ordine stanno verificando se in zona siano presenti impianti di videosorveglianza. Sull'accaduto indagano le Volanti e la Squadra Mobile della questura di Brindisi.

