Auto incendiata in pieno giorno: terzo attentato ai danni di Tanzarella

OSTUNI – In pieno giorno, in una delle zone più frequentate di Ostuni, si è consumato stamattina (mercoledì 3 giugno) il terzo atto intimidatorio nel giro di otto mesi ai danni dell’ex sindaco della Città Bianca, Domenico Tanzarella. E' di origine dolosa, infatti, un incendio appiccato all’Audi A4 del professionista, parcheggiata in via Martiri di Kindu, lungo il perimetro della villa comunale. L’episodio si è verificato intorno alle ore 12.30. Tanzarella da pochi minuti era uscito dal suo studio legale, situato a pochi metri dalla villa, accompagnato dagli uomini della scorta. Alla vista del fumo che fuoriusciva dall’abitacolo, alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco.

Sul posto si sono recati i pompieri del locale distaccamento e gli agenti del commissariato di polizia. I danni riportati dal veicolo sono rimasti circoscritti alla parte anteriore. Da quanto appreso, stando ai primi elementi raccolti dalle forze dell’ordine, si presume che l’incendio sia stato appiccato attraverso un finestrino rimasto in parte aperto. In questi minuti gli investigatori stanno acquisendo le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Come detto, si tratta del terzo attentato ai danni dell'ex sindaco, attualmente consigliere comunale, nonché patron dell'Ostuni basket. Il primo risale alla serata del 31 ottobre, quando vennero esplose tre fucilate contro l’ingresso dell’abitazione di Tanzarella. Il secondo risale allo scorso 4 gennaio, quando vennero esplosi due colpi di fucile contro l’auto del professionista. Dopo questo episodio, all’ex sindaco è stata assegnata una scorta.