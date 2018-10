Attivato il servizio di rilascio della carta d’identità elettronica

BRINDISI - E’ attivo, presso la sede della delegazione a Sant’Elia, il servizio di rilascio della carta d’identità elettronica. Il documento può essere richiesto anche da chi risiede in altri quartieri. In via sperimentale, fino al 15 ottobre, la carta d’identità elettronica sarà rilasciata su prenotazione, poi il servizio partirà a pieno regime.

“Grazie alla disponibilità del personale comunale del settore Anagrafe - spiega l’assessore ai Servizi demografici Mauro Masiello - abbiamo potuto attivare nella sede della Delegazione questo importante servizio anche per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini costretti a liste d’attesa piuttosto lunghe”. A breve sarà anche possibile effettuare il pagamento di 22 euro per il rilascio attraverso un bollettino postale o nelle tabaccherie.