Attività antidroga: due arresti e una denuncia per spaccio

FASANO – Un 26enne e un 27anne sono stati arrestati in esecuzione di un ordine per la carcerazione. Un 26enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio e un 24enne di Fasano è stato segnalato all’Autorità amministrativa. Effettuate, inoltre, 4 perquisizioni, controllate 60 auto, identificate 75 persone di cui 19 di particolare interesse operativo. E’ questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri tra Fasano e Cisternino.

Attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità delle persone.

Gli arrestati

Alessandro Zizzi 26 anni e Claudio Zizzi 27enne, entrambi di Cisternino, sono stati raggiunti da un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi – Ufficio Esecuzioni Penali. Il primo deve scontare la pena di 3 anni, 1 mese e 8 giorni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il secondo la pena di 4 anni, 2 mesi per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Brindisi.

Il denunciato

Un 26enne di Monopoli (Ba) è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente i fini di spaccio. Sottoposto a controllo e perquisizione nel centro storico di Fasano, è stato trovato in possesso di 3,63 grammi di hashish, nonché di due involucri contenenti 1,45 grammi di cocaina, il tutto nascosto nelle tasche dei pantaloni.