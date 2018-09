Audi A 4 in fiamme nella notte: è della famiglia di un consigliere comunale

SAN DONACI - Ancora un'auto in fiamme nel Brindisino: nella notte un incendio ha distrutto un'Audi A 4, parcheggiata in via nuova per Campi, a San Donaci. L'auto è in uso alla famiglia di Antonella Vincenti, consigliere comunale, già candidato sindaco alle ultime amministrative con una lista civica.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. A dare l'allarme attorno all'1,30 sono stati alcuni residenti della zona appena hanno visto le lingue di fuoco. Non è esclusa l'origine dolosa ed è per questo che gli stessi pompieri hanno avvisato gli uomini dell'Arma.