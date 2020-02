Forse collegata a traffici di droga l'auto bruciata a Cerano

BRINDISI – C’era anche la Guardia di Finanza, stamattina, sul luogo dove nella tarda serata di ieri è stata abbandonata e data alle fiamme da ignoti un’Audi con targa bulgara, dettaglio annotato da polizia e vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento, per evitare che il rogo si estendesse alla macchia e alle piante del bosco di Cerano, a sud del capoluogo.

La presenza della Guardia di Finanza lascia ritenere che l’auto potesse in qualche modo essere coinvolta in attività di sbarco di droga o clandestini, e forse messa in relazione – perciò – con movimenti sospetti in mare intercettati dai radar del dispositivo aeronavale delle “fiamme gialle”.

La zona, sito abituale da anni di questo genere di attività illegali sulla rotta Albania – Salento, è stata nuovamente perlustrata dai finanzieri alla ricerca di tracce o di eventuali pacchi di sostanze stupefacenti nascosti nella vegetazione dai trafficanti.