Audi rubata a Brindisi, trovata a distanza di qualche ora sulla strada per Punta Penne

BRINDISI - Audi Q2 rubata a Brindisi e trovata dai carabinieri a distanza di qualche ora lungo la strada provinciale 41, all'incrocio di via Punta Penne. Il proprietario ne aveva denunciato il furto in mattinata, ai militari della stazione di Brindisi Centro. I controlli, scattati immediatamente, hanno portato i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia a ritrovare l'Audi, riconsegnata al proprietario.

A Torre Santa Susanna, i militari hanno rinvenuto oggi, 19 marzo 2018, in via Mesagne, un furgone Fiat Daily, oggetto di furto, denunciato il giorno precedente a Carmiano, in provincia di Lecce.

Nell'ambito dellle attività svolte dal comando provinciale di Brindisi,quella finalizzata al recupero degli autoveicoli oggetto di furto non conosce sosta. I recuperi avvengono di iniziativa nel corso dei servizi di controllo del territorio o su segnalazione dei cittadini che notando stazionare un veicolo da molto tempo per le strade o per le campagne lo segnalano alle forze dell'ordine che, effettuati gli opportuni accertamenti, provvedono al recupero e alla restituzione del mezzo al proprietario. Nel territorio di competenza delle compagnie dipendenti dal comando provinciale di Brindisi, nel mese di febbraio sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari 45 veicoli. Nel mese di gennaio 33, pertanto, dall'inizio dell'anno sono complessivamente 78 i veicoli recuperati.