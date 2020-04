Trovato in auto con 20 grammi di cocaina e 500 euro: arrestato

CELLINO SAN MARCO - Un 54enne di Cellino San Marco, Cosimo Di Mola, è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato fermato a bordo di un’auto e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 20 grammi di cocaina, custoditi nella tasca sinistra del giubbotto indossato, nonché della somma contante di 520 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.