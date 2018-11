Auto in fiamme: conducente si mette in salvo, strada chiusa in centro

MESAGNE – Dal fumo che fuoriusciva dal motore alle fiamme, il passo è stato breve. Ha accostato e si è messo in salvo prima che l’abitacolo venisse investito dal rogo uomo alla guida di un’Alfa 156 alimentata a Gpl che intorno alle ore 8,45 di oggi ha preso fuoco in via Brindisi. Si tratta della strada di ingresso di Mesagne, a quell’ora trafficatissima.

Gli agenti della polizia locale e i carabinieri sono subito intervenuti per chiudere la strada, in modo da agevolare l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi. Le fiamme sono state domate rapidamente. Ad avere la peggio è stata la parte anteriore della macchina. Non vi sono ovviamente dubbi sulla natura accidentale della combustione. Una volta rimosso il veicolo, la viabilità è tornata nella norma.