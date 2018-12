Auto in fiamme dopo scoppio di petardi: paura in strada

BRINDISI - Auto in fiamme a Brindisi e a San Pietro Vernotico attorno alle 23, con intervento immediato dei vigili del fuoco. A Brindisi, l'incendio ha distrutto un'auto di grossa cilindrata parcheggiata in corso Umberto, nei pressi di piazza Cairoli, probabilmente dopo il lancio di un petardo.

A San Pietro sono andate distrutte due utilitarie parcheggiate in via Torchiarolo, una Ford e una Citroen C1. E' una delle strade che conduce in piazza del Popolo. Non è chiara l'origine del rogo. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero altre auto vicine. Il luogo è servito da videocamere.

A contattare il centralino dei vigili del fuoco sono stati alcuni residenti. A San Pietro sono intervenute anche le guardie giurate dell'istituto Vigil Nova, oltre ai carabinieri della stazione locale.

