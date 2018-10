Auto in fiamme durante la marcia: il conducente si mette in salvo

SAN VITO DEI NORMANNI - Nel giro di pochi istanti, l'auto è stata avvolta dalle fiamme. Si è messo in salvo appena in tempo l'uomo alla guida di un'Alfa 147 che poco prima della mezzanotte di oggi (mercoledì 3 ottobre) ha preso fuoco durante la marcia. L'episodio è avvenuto in via Tenente De Maria, a San Vito dei Normanni. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, per i rilievi del caso.

I pompieri hanno domato rapidamente le fiamme. Non vi sono ovviamente dubbi sull'origine accidentale del rogo. Il proprietario ha infatti riferito che di recente aveva effettuato dei lavori sulla centralina elettrica. Non è escluso che questo possa essere all'origine dell'incendio.