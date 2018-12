Auto in fiamme durante la marcia: spavento sulla circonvallazione

MESAGNE - Auto in fiamme durante la marcia lungo la circonvallazione che collega Mesagne a San Donaci e spavento per il conducente che, fortunatamente, non ha riportato ferite: è riuscito a fermare l'utilitaria, una Fiat e a scendere prima che il rogo raggiungesse l'abitacolo. Provvidenziale è stato l'intervento di un automobilista di passaggio: è riuscito a domare l'incendio con l'estintore che aveva bordo della propria auto, nell'attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco i quali hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo.

E' successo nella mattinata di oggi, domenica 16 dicembre 2018, attorno alle 11. L'incendio è divampato dal motore mentre l'auto stava percorrendo la circonvallazione in direzione della statale 7.