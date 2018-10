Auto in fiamme nel centro abitato: automobilista si mette in salvo

OSTUNI - Ha fatto appena in tempo a uscire dall'abitacolo. Poi, nel giro di pochi secondi, l'auto è stata avvolta dalle fiamme. Non ha riportato neanche un graffio un uomo alla guida di una Citroen C3 che intorno alle ore 21 di oggi (mercoledì 10 ottobre) ha preso fuoco durante la marcia in viale Pola, nel cuore di Ostuni. Resosi conto del principio di incendio, l'automobilista ha accostato e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri della Città Bianca. La parte anteriore del veicolo, al momento del loro arrivo, era ormai compromessa. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione.