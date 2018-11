Auto in fiamme nella notte a Francavilla Fontana: paura tra i residenti

FRANCAVILLA FONTANA - Ennesimo incendio auto nella notte. Il rogo ha distrutto due utilitarie a Francavilla Fontana: erano parechiaggiate in via Luigi Serio. I vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti attorno alle 3, spaventati dalle lingue di fuoco. Il tempestivo intervento ha evitato che l'incendio potesse avere ulteriori conseguenze. Non è chiara, al momento, la causa.