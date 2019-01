Auto in fiamme nella notte: paura a Erchie e Brindisi

BRINDISI - Ancora auto in fiamme a Brindisi e provincia e paura nella notte. A Erchie a mezzonotte e mezza un incendio ha distrutto un'auto parcheggiata in via Vittorio Veneto, danneggiando un'abitazione al piano terra. A Brindisi alle 3,20 è andata a fuoco un'auto parcheggiata in via Tertulliano, una traversa in via Appia.

In entrambi i casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco chiamati da alcuni residenti. Non è esclusa l'origine dolosa, aspetto sul quale stanno indagando i carabinieri.