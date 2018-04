Auto in fiamme sulla superstrada: il conducente si mette in salvo

BRINDISI - Ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo il conducente di una Fiat Marea station wagon che ha preso fuoco intorno alle ore 21 di oggi (20 aprile) sulla strada statale 379 che per Bari, direzione Brindisi, poco prima dello svincolo per l'aeroporto.

L'automobilista, resosi conto dell'imminente pericolo, si è fermato in una piazzolla di sosta ed è uscito dall'abitacolo. Poco dopo la macchina è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto nel giro di pochi minuti si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I pompieri hanno domato rapidamente il rogo.

