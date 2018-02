Auto in vendita su Ebay per 500 euro: truffato un brindisino

BRINDISI – Era convinto di fare un affare. Ma in realtà è caduto nel raggiro di truffatore un brindisino di 36 anni che tramite post pay aveva versato 500 euro per l’acquisto di una Volkswagen Polo messa in vendita sul sito Ebay da un 45enne di Pavia , L.Z. La macchina, infatti, non è mai stata consegnata all’acquirente. La vittima ha sporto querela presso la stazione dei carabinieri di Brindisi Centro. Questi sono giunti sulle tracce del presunto autore del reato, che è stato denunciato a piede libero per truffa.