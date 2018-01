Auto incastrate fra le sbarre: la storia si ripete in via Osanna

BRINDISI – Al passaggio a livello di via Osanna si raddoppia. Stavolta sono due le macchine rimaste bloccate mentre le sbarre si abbassavano. Non è chiaro se i due automobilisti, come accaduto altre volte in passato, siano stati colti di sorpresa dalle sbarre che si abbassavano improvvisamente o se invece abbiano tentato di forzare l’attraversamento ferroviario, mentre le stesse si abbassavano. Sta di fatto che entrambi hanno messo le auto in sicurezza a ridosso della sbarra che si trova dalla parte di via Provinciale San Vito, in attesa del passaggio del convoglio.

Episodi analoghi si sono verificati il 21 dicembre 2017 e il 22 marzo 2017. In entrambi i casi gli automobilisti rimasti intrappolati hanno riferito di essere stati colti alla sprovvista dall’abbassamento improvviso delle sbarre.